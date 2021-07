Aviron

Androdias et Boucheron revivent leur arrivée victorieuse aux JO : "Là, je ferme les yeux et j'en mets le plus possible"

TOKYO 2020 - Champions olympiques en deux de couple dans le bassin de Tokyo, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont revisionné la course qui les a sacrés ce mercredi en aviron, au Club France avec Thomas Bihel, envoyé spécial Eurosport au Japon. Une course où ils sont passés par tous les états.

00:02:23, il y a 2 heures