Aviron

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Aviron : Les Français dérivent en pleine course lors de la finale B du deux sans barreur

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Ce jeudi, les frères Thibaud et Guillaume Turlan participaient à la finale B du deux sans barreur. Si cette course comptait pour du rien, les Français en garderont un sacré souvenir. Alors qu'ils étaient en course pour la 3ème place, le duo français a complètement changé de cap passant de la ligne 6 à la ligne 4.

00:00:24, il y a une heure