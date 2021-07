Aviron

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - La fin de course de Laura Tarantola et Claire Bové, médaillée d'argent en aviron

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Décidément l'aviron tricolore ne s'arrête plus. Ce jeudi, Claire Bové et Laura Tarantola ont remporté la médaille d'argent lors de la finale du deux de couple poids léger. Les Françaises ont été devancées par les Italiennes pour 14 centièmes seulement. Revivez cette fin de course au suspense incroyable en vidéo.

00:01:37, il y a 41 minutes