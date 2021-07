Aviron

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Laura Tarantola : " Si, si, je crois qu'on va vraiment sur le podium"

TOKYO 2020 - Claire Bové et Laura Tarantola ont offert la 9e médaille à la France, ce jeudi au Japon. Les Françaises ne se sont rendu que quelques minutes plus tard qu'elles avaient remporté la médaille d'argent en deux de couple poids léger. Bové et Tarantola ont été devancé de 14 centièmes de seconde par les Italiennes, dans cette course d'aviron, voici leur réaction.

00:00:32, il y a une heure