" L'Open de Thaïlande démarre bientôt et je vais pouvoir me mesurer à des joueurs de niveau mondial. J'ai hâte d'y être et de montrer ce dont je suis capable en tant que champion du Japon ", a déclaré Momota dimanche. " Cette semaine, je n'avais pas joué depuis longtemps, alors j'étais très anxieux à l'approche de chaque match. Mais je pense que mon jeu va commencer à revenir maintenant que j'ai gagné ce titre ".

Momota est l'un des plus sérieux espoirs du Japon pour obtenir une médaille d'or sur son sol lors des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 à cause du coronavirus. Le gaucher a remporté un record de 11 titres l'année dernière, et il est désormais confiant dans le fait de pouvoir en ajouter d'autres à son palmarès. "Je suis soulagé à 70 % et heureux à 30 %", a-t-il confié.