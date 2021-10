Les Braves y sont presque. La franchise d'Atlanta a battu les Astros de Houston (3-2), samedi, et fait le break (2-1) dans les World Series de MLB, la finale du championnat nord-américain de baseball. Alors qu'ils n'ont plus plus remporté les Séries mondiales depuis 26 ans, ils auront une première occasion d'être sacrés dimanche, devant leur public à Atlanta où ils n'ont encore jamais perdu depuis le début des play-offs (7 victoires). Ils se sont imposés grâce à deux home-runs consécutifs de Dansby Swanson et Jorge Soler dans la septième manche.

Les Astros, champions 2017, ont d'abord mené au score, grâce à un point de Yordan Alvarez marqué sur une frappe de Carlos Correa en première manche, puis un home-run de José Altuve en quatrième manche. Les Braves sont revenus en sixième manche, avec un point d'Eddie Rosario sur une frappe d'Austin Riley, avant de prendre, définitivement, l'avantage en septième manche.

