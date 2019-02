Baseball : décès de la légende Frank Robinson, premier entraîneur noir en MLB

Robinson, atteint depuis plusieurs années par un cancer des os, s'est éteint à son domicile de Los Angeles (Californie).

Sa carrière de joueur s'est étalée sur 21 saisons, entre 1956 et 1976, et lui a permis de remporter le titre suprême, les World Series, à deux reprises en 1966 et 1970 avec les Baltimore Orioles. Il a frappé sous le maillot des Cincinnati Reds, des Baltimore Ravens, des Los Angeles Dodgers, des Californian Angels et des Cleveland Indians 586 home runs, ce qui le place au 10e rang du classement historique.

MVP en National League et dans l’American League

Frank Robinson est le seul joueur dans l'histoire de la MLB à avoir remporté le trophée de meilleur joueur (MVP) dans les deux ligues, ou conférences, qui constituent ce championnat professionnel, la National League et l'American League.

Robinson a encore marqué l'histoire de la MLB et plus largement du sport professionnel américain en devenant en avril 1975 entraîneur-joueur des Cleveland Indians, une première pour la communauté noire américaine.

Sa nomination est intervenue 28 ans après qu'un autre légende du baseball Jackie Robinson, avec qui il n'avait aucun lien de parenté, était devenu le premier Noir à jouer dans une équipe de la MLB. "Si je pouvais réaliser un vœu ce jour, cela serait que Jackie Robinson soit là pour assister à cet événement", avait-il déclaré à sa nomination, alors que son illustre aîné était décédé en 1972.

Robinson a ensuite été entraîneur et manager pendant seize saisons, sans jamais toutefois répliquer les succès de sa carrière de joueur.