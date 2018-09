Baseball - MLB: l'étrange soirée du Japonais Shohei Ohtani

Une soirée particulière... La star japonaise des Los Angeles Angels Shohei Ohtani a frappé deux home-runs lors de la victoire de son équipe face aux Texas Rangers (9-3) en MLB quelques heures seulement après l'annonce par son équipe qu'il devrait subir une lourde opération chirurgicale. Ohtani a réussi un sans-faute avec deux home-runs et quatre coups frappés en quatre passages à la batte.

Considéré à 24 ans et dès sa première saison aux Etats-Unis comme l'un des meilleurs lanceurs de la Ligue majeure de baseball (MLB), il n'a en revanche pas lancé contre les Rangers.

Les Angels ont en effet annoncé que leur staff médical recommandait une opération pour soigner son problème récurrent au coude droit. "Shohei lance ses balles extrêmement fort, quand on fait cela sur une longue période, on sollicite plus les ligaments et on court plus de risques", a expliqué Billy Epler, le manageur général des Angels. Le dirigeant reste confiant pour l'avenir: "Il va être un phénomène, à la batte comme au lancer", a-t-il assuré.

L'opération, très courante pour les lanceurs de baseball, consiste en une reconstruction du ligament latéral interne du coude en le remplaçant par un tendon prélevé sur une autre partie du corps. Elle est connue sous le nom d'opération Tommy John, du nom du premier joueur de baseball à l'avoir subie dans les années 1970. Si Ohtani, de retour le week-end dernier de trois mois d'indisponibilité pour soigner son coude, décide de se faire opérer, son absence pourrait être comprise entre 16 et 18 mois.