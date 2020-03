Le début de saison 2020 de baseball est repoussé d'au moins huit semaines, après la nouvelle recommandation faite par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi la Ligue majeure (MLB).

Dimanche soir, les CDC, conformément à leurs directives pour les rassemblements de masse, ont actualisé leurs recommandations compte tenu de la propagation galopante et des risques de plus en plus grands de contracter la maladie aux Etats-Unis. L'agence fédérale de protection de la santé publique a ainsi suggéré que les évènements réunissant 50 personnes ou plus aux États-Unis devraient être annulés ou reportés de huit semaines.

"Suite aux recommandations mises à jour (dimanche) soir par les CDC, l'ouverture de la saison régulière 2020, censée débuter le 26 mars, sera repoussée de huit semaines conformément à ces directives", indique le communiqué de la MLB.

" Les clubs restent déterminés à jouer autant de matches que possible au début de la saison "

La Ligue majeure de baseball est la première instance a s'aligner sur la recommandation des CDC. La NBA, qui a suspendu indéfiniment sa saison, estimant, par la voix de son patron Adam Silver, que son "hiatus durerait au moins un mois", pourrait être amenée à également se conformer à la suggestion des autorités de santé.

"La MLB tiendra les fans au courant des décisions concernant les plans pour le calendrier dans les jours et les semaines à venir. Les clubs restent déterminés à jouer autant de matches que possible au début de la saison", conclut l'instance.

La saison ne devant commencer au mieux qu'autour de la mi-mai, le calendrier de la saison régulière, qui comporte 162 matches par équipe, pourrait être réduit.