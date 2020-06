La saison de baseball, menacée depuis trois mois par le coronavirus puis remise en cause par un conflit salarial, démarrera le 23 ou 24 juillet et devrait se dérouler sur 60 matches avant des play-offs, a annoncé mardi la ligue nord-américaine (MLB).

"La MLB est ravie d'annoncer que la saison 2020 est à l'horizon", s'est félicité son commissaire Rob Manfred, précisant qu'elle débutera "le 23 ou le 24 juillet". Soit quatre mois après son entame initialement prévue le 26 mars et reportée à cause de la pandémie. "L'annonce fait suite à l'acceptation par le syndicat des joueurs (MLBPA) des protocoles de santé et de sécurité qui guideront le retour de la MLB et de la présence des joueurs à l'entraînement au 1er juillet", indique le communiqué de l'instance.

Sur ces deux points, la MLBPA avait jusqu'à ce mardi soir pour donner son accord. "Tous les problèmes restants ont été résolus et les joueurs se présenteront bien dans les camps d'entraînement", a confirmé le syndicat. La MLB a soumis un calendrier de 60 matches de saison régulière, qui doit aussi être approuvé par le syndicat des joueurs. "La plupart des rencontres se joueront entre équipes d'une même division, les matches restant se feront entre clubs d'une même conférence (Est, Centre et Ouest), afin de limiter les déplacements", a précisé la ligue.

MLB La ligue et le syndicat des joueurs proches d'un accord pour démarrer la saison 18/06/2020 À 07:58

Un conflit de presque trois mois

Ce pas décisif franchi vient mettre un terme à un conflit long de presque trois mois entre les deux parties qui, de propositions en contre-propositions, n'a abouti qu'à une impasse. Après un accord conclu le 27 mars pour une saison raccourcie d'une cinquantaine de matches, octroyant aux joueurs un salaire au prorata du nombre de matches disputés, les propriétaires de franchises voulaient encore réduire le nombre de rencontres. Ils arguaient d'un manque à gagner provenant de la billetterie puisque les matches seront joués à huis clos.

MLB Crédit: Getty Images

A chaque refus, les joueurs ont argué qu'ils avaient déjà accepté une baisse de salaire en mars et ne devraient pas être tenus d'en accepter une autre. Leur syndicat a au contraire plaidé pour une saison régulière plus longue, sans réduction de salaire. Ce à quoi les propriétaires étaient fermement opposés. Lundi, après un ultime rejet de proposition, la MLB a finalement décidé d'imposer aux joueurs la tenue d'une saison raccourcie, selon les termes de l'accord conclu le 27 mars.

MLB La ligue et le syndicat des joueurs proches d'un accord pour démarrer la saison 18/06/2020 À 07:58