MLB : Los Angeles et Houston toujours en lice

Les Dodgers ont remporté lundi leur duel contre les Colorado Rockies 5 à 2, ce qui les a propulsés directement au 2e tour. La franchise californienne, qui n'a plus remporté les World Series depuis 1988, sera opposée aux Atlanta Braves au meilleur des cinq matches. Houston, vainqueur en octobre dernier du titre suprême pour la première fois de son histoire en battant les Dodgers (4-3), sera opposé de son côté à Cleveland.

Les play-offs débutent mardi avec le duel entre les Chicago Cubs et Colorado Rockies, dont le vainqueur sera opposé aux Milwaukee Brewers au 2e tour. La seconde rencontre du premier tour opposera dans l'Américan League les New York Yankees, équipe la plus titrée de l'histoire, aux Oakland Athletics qui n'avaient plus atteint les play-offs depuis 2014. Le vainqueur défiera les Boston Red Sox, meilleure équipe de la saison régulière avec ses 108 victoires.

Le tableau des play-offs 2018 :

1er tour, mardi : Chicago Cubs - Colorado Rockies

2e tour, à partir du 5 octobre (au meilleur des cinq matches) :

Milwaukee Brewers - Chicago Cubs ou Colorado Rockies

Los Angeles Dodgers - Atlanta Braves

Finale, à partir du 13 octobre (au meilleur des sept matches) :

1er tour, mercredi : New York Yankees - Oakland Athletics

2e tour, à partir du 4 octobre (au meilleur des cinq matches) :

Boston Red Sox - New York Yankees ou Oakland Athletics

Houston Astros - Cleveland Indians

Finale, à partir du 13 octobre (au meilleur des sept matches) :

World Series, à partir du 23 octobre (au meilleur des sept matches)