MLB - L'entraîneur adjoint de l'équipe de baseball des Oakland Athletics, Ryan Christenson, a présenté ses excuses après avoir effectué un salut nazi au terme d'une rencontre de championnat, vendredi. Si son club a condamné ce geste, il n'a pas jugé bon de sanctionner son technicien.

L'entraîneur adjoint de l'équipe de baseball des Oakland Athletics, Ryan Christenson, s'est excusé vendredi après avoir fait un salut nazi, lors de la victoire de son équipe la veille contre les Texas Rangers en saison régulière de MLB. Christenson a tendu son bras droit et ses doigts serrés vers le haut au moment où les joueurs quittaient le terrain après le match remporté (6-4).

Le lanceur australien des Athletics Liam Hendriks, qui passait devant lui, a alors plié le coude de Christenson, mais ce dernier, après s'être retourné, a répété rapidement son geste. "J'ai fait une erreur et je ne le nierai pas ... J'ai salué les joueurs avec un geste offensant", a déclaré Christenson après coup sur Twitter.

Il a expliqué avoir voulu trouver une variante du coup de coude en guise de salut, tel qu'il est pratiqué par temps de coronavirus pour éviter les tapes dans la main, et ainsi maintenir une certaine distance avec les joueurs. "Mon geste a involontairement abouti à un salut raciste et horrible auquel je ne crois pas", a-t-il assuré.

Oakland condamne le geste mais ne sanctionne pas

Son club, qui n'a pas sanctionné Christenson, a condamné son geste, le décrivant comme "ressemblant à un salut nazi". "Nous ne soutenons ni ne tolérons ce geste et le sentiment raciste qui le sous-tend. C'est incroyablement offensant, surtout en ces temps où nous, en tant que club, et tant d'autres, travaillons pour dénoncer et combattre les inégalités raciales dans notre pays. Nous sommes profondément désolés que cela se soit produit sur notre terrain", ont conclu les Athletics.

Depuis plus de deux mois, les Etats-Unis sont le théâtre de manifestions contre les injustices raciales et sociales, dans le sillage de la mort de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.Enormément de sportifs ont aussitôt pris part à cette lutte et exprimé leur soutien au mouvement "Black Lives Matter", suivis avec plus ou moins de spontanéité par leurs clubs et ligues.

Plutôt discrets jusque-là, joueurs et entraîneurs de MLB se sont manifestés dès l'entame de la saison il y a deux semaines en s'agenouillant pendant l'hymne national. Un élan inédit en baseball.

