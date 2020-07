MLB - Alors que deux cas de coronavirus viennent d'être détéctés au sein des Philadelphia Phillies, trois matches de MLB, programmés samedi et dimanche, ont été reportés.

Le coronavirus continue de peser sur la MLB. Les Philadelphia Phillies ont suspendu toute activité dans leur stade à cause de cas de Covid-19, entraînant le report de trois matches de la Ligue nord-américaine samedi et dimanche. Un des entraîneurs et un employé du club-house de Philadelphie ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé la franchise dans un communiqué jeudi, ajoutant que "toute activité au Citizens Bank Park a été annulée aujourd'hui, et le sera jusqu'à nouvel ordre".

Ces tests positifs interviennent quelques jours après la réception par Philadelphie, pour trois matches, des Miami Marlins, où de nombreux cas ont été détectés et qui demeurent confinés dans un hôtel de Philadelphie. Selon des médias américains, 17 joueurs et deux membres du staff de la franchise floridienne auraient contracté le Covid-19. "Par mesure de précaution, les trois matches des Philadelphia Phillies face aux Toronto Blue Jays, prévus samedi 1er août et dimanche 2 août au Citizens Bank Park, ont été reportés", ont précisé les Phillies dans un autre communiqué.

Les deux rencontres qui devaient opposer en début de semaine les Phillies aux New York Yankees avaient déjà été annulées à la suite de premiers tests positifs au sein des Marlins, dans l'attente des résultats des tests des employés des Phillies. Contrairement aux ligues nord-américaines de basket-ball (NBA) et de football (MLS), qui ont décidé de reprendre leur saison dans une "bulle" dans le complexe de Disney World, à Orlando (Floride), les matches de MLB se disputent dans les stades des franchises, à huis clos.

