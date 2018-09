Les Red Sox atteignent les 100 victoires pour la 1re fois depuis 1946

Les Red Sox ont battu les Toronto Blue Jays 1 à 0 dans leur emblématique stade de Fenway Park et sont devenus la première équipe assurée de participer aux playoffs 2018. Ils avaient atteint le chiffre 100 victoires à trois reprises dans leur histoire et ont disputé à chaque fois les World Series, la finale du Championnat MLB, avec deux deux sacres en 1912 et 1915, et une défaite en 1946.

Il leur a fallu 146 matches pour décrocher leur 100e victoire et avec 16 matches encore à disputer, ils peuvent, avec un improbable sans-faute, égaler le record de 116 victoires en saison régulière détenue depuis 2001 par Seattle. "Nous avons de plus grands objectifs que ses 100 victoires", a prévenu Alex Cora, le manager général des Red Sox, en poste depuis cette saison. Les Red Sox ont remporté le titre suprême à huit reprises, la dernière en 2013, depuis leur création en 1901.