Un autre match de MLB reporté à cause de nouveaux cas de Covid-19

MLB - Un nouveau match de baseball prévu ce vendredi entre les Milwaukee Brewers et St. Louis a été reporté, après que deux joueurs des Cardinals ont été testés positifs au coronavirus, lequel affecte de plus en plus le déroulement de la saison MLB.

Le match de baseball prévu ce vendredi entre les Milwaukee Brewers et St. Louis a été reporté. "Le report à la suite de deux tests positifs au Covid-19 recensés dans l'équipe des (St. Louis) Cardinals est conforme aux protocoles, afin de laisser suffisamment de temps pour que des tests supplémentaires soient effectués ainsi qu'une recherche des personnes avec lesquels les joueurs ont été en contact", a indiqué la MLB dans un communiqué.

Les Cardinals, dont le dernier match s'est joué mercredi à Minnesota, sont donc à l'isolement dans leur hôtel, en attendant ces résultats. Pour l'heure, le match de samedi à Milwaukee est maintenu et la MLB prévoit de rattraper celui de vendredi en jouant deux rencontres à la suite dimanche. Ces nouveaux tests positifs viennent plomber un peu plus le championnat de baseball débuté il y a huit jours à peine.

MLB Deux cas de Covid-19 chez les Philadelphia Phillies entraînent le report de trois matches IL Y A 8 HEURES

Les Phildalephia Phillies ont suspendu jeudi toute activité

Une épidémie a d'abord frappé les Miami Marlins, avec 18 joueurs et deux entraîneurs testés positifs, entraînant le report de leurs trois matches à domicile prévus ce week-end contre Washington. Les Phildalephia Phillies, qui ont reçu les Floridiens la semaine passée, ont suspendu jeudi toute activité dans leur stade après qu'un entraîneur et deux employés de l'enceinte eurent contracté le virus.Leurs matches contre les New York Yankees en début de semaine ont été reportés, tout comme ceux de ce week-end face aux Toronto Blue Jays.

Contrairement aux ligues nord-américaines de basket (NBA) et de football (MLS), qui ont décidé de reprendre leur saison dans une "bulle" dans le complexe de Disney World, à Orlando (Floride), les matches de MLB se disputent dans les stades des franchises, à huis clos. La saison régulière, qui compte habituellement 162 matches par club, a été réduite à 60 rencontres, après le report de quatre mois du début de saison. La saison, débutée le 23 juillet, doit en théorie s'achever le 31 octobre au plus tard à l'issue des World Series.

MLB Peur sur la MLB : le Covid frappe les Marlins, plusieurs matches reportés 28/07/2020 À 01:08