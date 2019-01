All-Star Game : LeBron James et Antetokounmpo toujours en tête des votes

Pas de surprise dans les votes pour le All-Star Game. LeBron James, en lice pour une 15e sélection consécutive pour le match opposant chaque année les meilleurs joueurs de NBA, a recueilli plus de 3,7 millions de votes. Il devance dans la conférence Ouest le prodige slovène de Dallas, Luka Doncic (3,3 millions), surprenant 2e qui a réduit son retard sur "King James", et le meneur de Golden State Stephen Curry (2,9 millions).

Parmi les autres surprises, la star de Houston, James Harden, MVP en titre et meilleur marqueur de la saison en cours, n'est pour l'instant pas assuré d'être titulaire (2,1 millions), tout comme l'alter ego de Curry à Golden State, Kevin Durant (2,4 millions).

Antetokounmpo toujours en tête à l’Est

Giannis Antetokounmpo, de nationalité grecque et d'origine nigériane, est en tête à l'Est avec 3,62 millions de votes, devant le meneur de Boston Kyrie Irving (3,2 millions) et l'arrière de Toronto Kawhi Leonard (2,9 millions). Le triple champion NBA Dwyane Wade (Miami), qui dispute à 36 ans sa dernière saison avant de raccrocher, a recueilli 1,7 million de votes et pourrait être titulaire. Le vote du public sur internet prend fin le 21 janvier.

Les noms des capitaines et des huit autres titulaires seront annoncés le 24 janvier, tandis que les remplaçants, désignés par les entraîneurs des 30 franchises NBA, seront connus le 31 janvier. Selon la nouvelle formule inaugurée en 2018, le All-Star Game oppose désormais deux équipes sans considération de l'appartenance aux conférences Ouest et Est, formées par les deux joueurs, un à l'Est, un à l'Ouest, ayant reçu le plus de votes et désignés capitaines.