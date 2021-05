Les Bleues remettent ça. Après un premier succès dimanche (66-57), les Françaises, quadruples vice-championnes d'Europe (2013, 2015, 2017 et 2019), ont de nouveau battu les Espagnoles, doubles championnes d'Europe en titre (2017 et 2019), ce lundi (72-45). Les Tricolores ont survolé le premier quart-temps (27-5) face à des Espagnoles déboussolées et menées toute la rencontre disputée devant quelques centaines de spectateurs à Toulouse.

L'énergie est bonne

La Franco-Américaine Gabby Williams (24 ans) a célébré sa première sélection avec un tir à trois points sur le buzzer à la fin du premier quart-temps, et 13 points au total. Tout l'inverse des Espagnoles qui ont manqué de réussite aux trois points, avec un zéro pointé sur 12 tentatives. "Elles ont fait une prestation très honorable, notamment défensivement, et on a limité le nombre de pertes de balle. On avance, on n'est qu'au début de notre préparation. L'énergie est bonne, on part sur de bonnes bases", a résumé la sélectionneuse Valérie Garnier à l'issue de la rencontre au micro de la chaîne L'Equipe.

Après cette double confrontation à Toulouse, les Françaises prendront la direction de Mulhouse à partir de vendredi pour une nouvelle phase de la préparation, avec cinq nouveaux matches au programme (deux contre l'Italie, deux contre la Suède et un contre la Turquie).

