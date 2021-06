Pau Gasol est immortel. Alors qu'il soufflera ses 41 bougies le 6 juillet prochain, Pau Gasol figure dans la préliste des 18 Espagnols pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au terme de cette préparation, douze joueurs seront retenus pour aller défendre les couleurs de la "Roja" au Japon.

Le sélectionneur Sergio Scariolo a inclus dans cette préliste Pau Gasol (41 ans le 6 juillet), sacré mardi avec le Barça, son club de coeur où il est revenu en février, champion d'Espagne aux dépens du Real Madrid. Le légendaire pivot espagnol est revenu à la compétition après une blessure à un pied qui l'avait empêché de jouer en NBA pendant près de deux saisons. Il pourrait disputer ses quatrièmes Jeux olympiques, après avoir remporté l'argent à Pékin en 2008 et à Londres en 2012, et le bronze à Rio de Janeiro en 2016.

"Un joueur de plus en plus important"

"On a tous pu voir qu'il a fait de gros efforts pour être utile à son club et apporter quelque chose, il est devenu un joueur de plus en plus important", a salué Scariolo samedi lors de l'annonce de la liste. Dans la préliste espagnole figurent aussi son frère Marc Gasol, des revenants comme Sergio Rodriguez et Alex Abrines, et d'autres noms prestigieux de la NBA ou de l'Euroligue, comme Ricky Rubio, Sergio Llull, Rudy Fernandez, ou la jeune pépite du Real Madrid, Usman Garuba.

Les 18 joueurs se réuniront à partir du 25 juin à Madrid, et disputeront des matches amicaux contre la France et l'Argentine, avant de conclure leur préparation le 18 juillet à Las Vegas contre les Etats-Unis, d'où ils s'envoleront pour le Japon pour débuter leur parcours aux Jeux le 26 juillet contre le Japon, pays-hôte.

