Diaw raccroche : une réference française s'en va

C'est une légende du basket français qui tire sa révérence. Oui, rien que cela. Boris Diaw (2,03m, 36 ans) a annoncé jeudi qu'il prenait sa retraite dans une vidéo sur son compte Twitter. "Ca y est... J'ai passé un bon moment...", a écrit l'ailier fort. Le basket tricolore perd l'un de ses hommes forts. Un joueur qui a marqué l'histoire de la balle orange dans l'Hexagone avec Tony Parker. C'est d'ailleurs avec TP et Ronny Turiaf - ses potes depuis l'INSEP - qu'il a officialisé son départ en retraite.

Cette décision de "Bobo" ne surprendra pas les fans du basket français. Depuis la fin de la dernière saison durant laquelle il avait signé son retour en France du côté de Levallois, l'emblématique capitaine de l'équipe de France avait d'autres projets en tête, notamment la photographie et un tour du monde à la voile en catamaran. Pour la première fois depuis des années, il n'avait d'ailleurs pas été sélectionné par Vincent Collet début août pour le début de la deuxième phase de qualifications pour la Coupe du monde 2019 en Chine. On le pressentait alors. C'est déjà officiel. Les Bleus n'auront plus la chance de profiter de son QI basket hors norme et de son altruisme d'exception sous le maillot tricolore.

Boris Diaw (Utah Jazz)Getty Images

Sacré avec les Bleus et en NBA

C'est un personnage atypique qui quitte les parquets. Sa personnalité et son jeu le rendaient à part. Posé, attachant et fiable, Boris Diaw a séduit toute la planète basket depuis ses premiers pas en 2000. Exceptionnellement doué, il n'a pourtant pas affolé les compteurs de points. S'il a fait évoluer son jeu au fil des années et de son physique, son ambition était plus collective même si certains s'agaçaient souvent de ne pas le voir plus obnubilé par le panier. De l'INSEP à Levallois, il a cependant amassé de jolis trophées.

A Zadar en 2000, son aventure avec l'équipe de France est née sous une bonne étoile avec ce titre de champion d'Europe junior aux côtés de Tony Parker. Sélectionné deux ans plus tard en seniors, il sera l'un des piliers du groupe Bleu pendant plus de 15 ans et d'une fidélité sans faille au maillot. Ainsi, il sera des succès les plus marquants des Bleus. Durant ses 247 sélections, le fils de l'ancienne joueuse internationale Elisabeth Diaw-Riffiod a en effet été champion d'Europe en 2013. Et sa contribution aux cinq médailles françaises, quatre à l'Euro (or en 2013, argent en 2011 et bronze en 2005 et 2015) et une au Mondial (bronze en 2014) a été déterminante. En 2005, il a d'ailleurs été élu dans le 5 majeur de l'épreuve.

Il serait cependant bien réducteur de limiter sa magnifique carrière aux Bleus. En club, Boris Diaw a aussi bien rempli son armoire à trophées. Champion de France en 2001 et 2003 avec Pau, il s'est notamment imposé en NBA où il aura passé quatorze saisons, entre les Hawks d'Atlanta (2003-2005) et le Utah Jazz (2016-2017), en passant par les Suns de Phoenix (2005-2008), les Bobcats de Charlotte (2008-2011 puis 2011-2012) et les Spurs de San Antonio (2012-2016). Ses coachs n'ont pas toujours compris son style. Mais dans la ligue nord-américaine, il a notamment obtenu la distinction individuelle de Most Improved Player en 2006, qui récompense le joueur ayant le plus progressé. Et il a surtout été sacré en 2014 avec TP. Les deux auront aidé à écrire les plus grandes pages du basket tricolores. Mais la France devra apprendre à faire sans eux. Et cela va laisser un sacré vide.