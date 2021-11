Une huitième victoire consécutive, pour un seul revers lors de la première journée du championnat, et les hommes de Vincent Collet creusent l'écart sur l'Asvel, qui enregistre sa troisième défaite de la saison au niveau national. Après un départ canon (25-13 au terme du premier quart-temps), les Metropolitans 92 n'ont jamais été inquiétés (l'écart n'est jamais descendu sous les neuf points) par les Villeurbannais, en manque d'inspiration.

Auteur de 17 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, Will Cummings a terminé la rencontre comme meilleur joueur (17 d'évaluation). Pour l'Asvel, auteur d'un bon début de saison en Euroligue, le retour sur terre est sévère. Les coéquipiers de Charles Kahudi ont encaissé leur troisième revers de la semaine dans l'Astroballe, après s'être incliné en Euroligue contre les deux superpuissances espagnoles, le Real Madrid mardi et le FC Barcelone vendredi.

Le prochain match d'Euroligue est programmé vendredi soir à Gaston-Médecin pour un test contre Monaco, qui s'est également incliné à deux reprises cette semaine en Euroligue. Dans l'autre rencontre de l'après-midi en Elite, le Paris Basketball a signé son troisième succès en dominant Pau-Orthez 89 à 76 à domicile, mais reste loin des places qualificatives pour les playoffs (15e).

