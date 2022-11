L'équipe de France féminine a largement dominé la Finlande (103-77) jeudi à Saint-Chamond (Loire) pour son premier match de la saison, une victoire qui, couplée à la défaite de l'Ukraine en Lituanie (81-62), lui permet de prendre la tête de son groupe de qualification à l'Euro 2023.

Avec cinq points au compteur, les Bleues de Marine Johannès (16 pts) devancent à la différence particulière les Lituaniennes et les Ukrainiennes, qu'elles accueilleront dimanche à Roanne dans une revanche du premier match de cette campagne (défaite 90-71, en novembre 2021). Les premières de chacune des dix poules et les quatre meilleures deuxièmes seront qualifiées pour l'Euro en Israël et en Slovénie (15-25 juin).

