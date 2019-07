"Le Real Madrid et Fabien Causeur se sont mis d'accord sur une prolongation du contrat du joueur, qui est désormais lié avec le club pour les trois prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2022", a écrit le club merengue dans un communiqué. Le meneur et arrière international (32 ans), ancien joueur du Havre et de Cholet, avait été élu basketteur français de l'année 2018 pour avoir notamment remporté l'Euroligue et le Championnat d'Espagne avec le Real.