Qui va remplacer Valérie Garnier à la tête de l'équipe de France féminine ? "On a mis en place un processus. Je pilote l'exercice et on travaille. Il y aura une short list et ensuite on décidera. On espère terminer le dossier la première semaine d'octobre. C'est l'idée", a indiqué Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basket-ball, ce vendredi. Les Bleues, médaillées de bronze lors des Jeux de Tokyo durant l'été, doivent renouer avec la compétition les 11 et 14 novembre à l'occasion de deux matches de qualification pour l'Euro-2023, en Ukraine puis face à la Lituanie à Villeneuve-d'Ascq.

"On a remercié Valérie (Garnier) parce que nous pensons qu'on a besoin d'une autre approche. Cette autre approche, on ne peut pas la trouver en une heure", a poursuivi Jean-Pierre Siutat. "L'objectif, c'est 2024 et 2028", a-t-il souligné dans une référence aux prochains Jeux olympiques à Paris dans trois ans et à ceux de Los Angeles. Le patron de la FFBB s'est exprimé en marge d'une conférence de presse de rentrée de la Ligue féminine de basket-ball à Boulogne-Billancourt.

Vincent a répondu n'avoir reçu "aucune sollicitation" pour le poste

"Je n'en dirai pas plus", a-t-il ajouté, ne souhaitant pas donner les noms d'éventuels candidats. Plusieurs noms ont été évoqués dans la presse comme celui de la sélectionneuse de la Serbie Marina Maljkovic, de l'ancien sélectionneur des Bleues (2008-2013) Pierre Vincent, aujourd'hui coach de l'Asvel féminin, de l'entraîneur de Lattes-Montpellier Valery Demory ou du coach de Bourges Olivier Lafargue.

Interrogé vendredi à Boulogne-Billancourt, Pierre Vincent a répondu n'avoir reçu "aucune sollicitation" pour le poste. "Si on me le propose, j'y réfléchirai mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité", a-t-il précisé. Valéry Demory assure, pour sa part, ne pas avoir été sondé. "Les gens me connaissent, savent où je suis. S'ils sont intéressés par mon profil, qu'ils viennent me voir", a-t-il affirmé. Olivier Lafargue n'a lui pas souhaité communiquer sur le sujet. La FFBB a mis fin début septembre au mandat de Valérie Garnier qui a guidé les Bleues vers la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo. En huit ans à la tête de l'équipe de France, l'ancienne joueuse internationale, âgée de 56 ans, avait également remporté quatre médailles d'argent européennes.

