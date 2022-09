Tout va bien pour l'équipe de France féminine de basket. Pour leur troisième match de préparation avant le Mondial australien, qui se déroulera du 22 septembre au 1er octobre, les Bleues ont signé un troisième succès, en Belgique (76-69), dimanche à Courtrai. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, qui avaient battu ces mêmes Belges vendredi à Pau (74-55), s'envoleront pour l'Australie le 9 septembre où trois autres matches de préparation les attendent contre l'hôte australien le 16, la Belgique une troisième fois le 18, et enfin l'ogre américain le 19.

Déjà victorieuses de ces mêmes Belges vendredi à Pau (74-55) après un premier succès le 21 août face à la Bosnie (87-52), les médaillées de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo puis d'argent à l'Euro l'été dernier ont affiné leurs automatismes contre des Belgian Cats elles aussi qualifiées pour la Coupe du monde australienne (22 septembre - 1er octobre). Avec un bémol toutefois : il reste du travail au rebond.

"C'est l'un des aspects de notre jeu que nous travaillons, notamment lors des séances vidéos. On va insister là-dessus. Même si on progresse, ce n'est pas encore suffisant", a reconnu le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. Sans Marine Johannès -la joueuse des New-York Liberty était laissée au repos après une longue saison Outre-Atlantique -, ni Gabby Williams (Seattle Storm) et Iliana Rupert (Las Vegas Aces) toujours engagées en WNBA, les Bleues ont été malmenées en début de premier quart-temps avant d'afficher une belle solidité défensive.

Une fin de match moins convaincante

Malmenées au rebond, malgré une Lisa Berkani bien présente sous l'anneau (six rebonds), les Bleues ont pourtant vite pris le large pour mener de huit points à la pause puis de 15 points à la fin du 3e quart-temps. La fin de rencontre des Françaises a été moins convaincante, marquée par trop d'imprécisions, de mauvaises passes et toujours ces soucis dans la raquette. Un temps faible qui voyait les Belgian Cats revenir à quatre points à trois minutes du terme. Mais les Bleues ont fini par émerger sans trembler grâce notamment à l'adresse de Berkani (13 points), d'Alexia Chartereau (11) et de Mamignan Touré (14).

"C'est bien d'avoir été bousculé par cette belle équipe de Belgique. Cela montre que les joueuses sont capables de rester dans le match jusqu'au bout", s'est félicité le coach.

Au Mondial, la France a été versée dans un groupe assez relevé, avec la Serbie, championne d'Europe, l'Australie, vice-championne du monde en titre, le Japon, le Canada et le Mali. L'équipe de France sera privée à Sydney de Sandrine Gruda. La meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France (35 ans) avec 2.784 points en 215 sélections, a été contrainte de déclarer forfait la semaine dernière en raison d'une blessure au mollet gauche. Seize joueuses feront le déplacement en Australie tandis que la liste définitive des douze sélectionnées sera communiquée quelques jours avant le début du tournoi.

