Avec ses quatre succès déjà en poche, la France est assurée de rallier le second tour.

Il y a des absents du côté des Bleus (Fournier, Gobert, Batum, Ntilikina). Mais il y en aussi chez les Monténégrins, dans le sillage de Nikola Vucevic.

Le groupe pour affronter le Monténégro : Albicy, Lacombe, Maledon, Okobo, Lang, Ouattara, Tarpey, Cornelie, Jaiteh, Labeyrie, M'Baye et Poirier.

La France est à Podgorica pour son cinquième match de qualification. Les Bleus sont invaincus dans leur groupe : deux succès face au Portugal (94-56, 60-56), un face à la Hongrie (78-54) et un face au Monténégro (73-67).

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le match de la qualification pour la Coupe du monde 2023 de basket entre la France et le Monténégro.

