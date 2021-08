Entre l'équipe de France et Vincent Collet, c'est une histoire qui dure. Et qui va s'étendre dans le temps. Ce mercredi, la fédération française de basket a annoncé la prolongation de contrat du technicien de 58 ans jusqu'en 2024, soit jusqu'aux prochains JO à Paris. Avant cela, le Normand aura pour mission d'emmener les Bleus au Mondial 2023 et de briller lors de l'Euro 2022. "Son professionnalisme et son engagement sans faille depuis 2009, mis une nouvelle fois en lumière par la médaille d’argent olympique remportée il y a quelques semaines à Tokyo, nous ont convaincus qu’il était le meilleur pour conduire les Bleus jusqu’aux Jeux Olympiques à Paris", a souligné Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB.

J'espère que nous pourrons ramener très prochainement de nouvelles médailles internationales au basket français

"Je suis très heureux et fier de poursuivre l’aventure à la tête de l’Équipe de France. Depuis 2009, nous vivons des émotions incroyables à l’image de celles vécues à Tokyo pour la médaille d’argent olympique, a déclaré Vincent Collet sur le site officiel de l'équipe de France de basket. Depuis mon arrivée en bleu, je mesure l’honneur que j’ai de représenter la France au plus haut-niveau, et j’espère que nous pourrons ramener très prochainement de nouvelles médailles internationales au basket français."

En parallèle, Vincent Collet s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec les Metropolitans (Boulogne-Levallois), 6e du championnat de France 2020-21 et engagé cette saison en Eurocoupe (C2 derrière l'Euroligue). "Avec la signature de son nouvel entraîneur, les Metropolitans 92 se tournent désormais vers la saison prochaine avec beaucoup d’ambitions, et la volonté de performer sur la scène nationale et européenne", indique le club francilien. (Avec AFP)

