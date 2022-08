La FFBB l'a annoncé vendredi. L'ailier William Howard n'a pas été retenu dans le groupe final de l'équipe de France qui participera à l'Euro du 1er au 18 septembre. "William Howard a quitté le groupe, sous les applaudissements de ses coéquipiers, a indiqué la FFBB. Vincent Collet a salué, dans les vestiaires, l'investissement du nouvel ailier de la Joventut Badalona, qui faisait son retour en sélection plus de trois ans après sa dernière apparition."

Ad

Les Bleus ne sont donc plus que douze, soit le nombre exact de joueurs que Vincent Collet retiendra pour la compétition. Mais selon la FFBB, "il attend également des nouvelles de ses deux blessés, (le meneur) Andrew Albicy et (le pivot) Moustapha Fall", qui ont quitté le groupe il y a plusieurs semaines. "Il y a un club derrière qui les attend, a ajouté le sélectionneur des Bleus auprès de la FFBB. Leur rééducation avance. Mais il n'y a pas de feu vert médical et cela ne dépend pas que de nous."

NBA C'est fait : LeBron prolonge avec les Lakers jusqu'en 2025 IL Y A 20 HEURES

On a un peu de temps mais je ne vois pas un joueur arriver la veille

La participation de ces deux cadres des Bleus, qui étaient de l'aventure à Tokyo, où les Bleus avaient remporté la médaille d'argent olympique, n'est donc pas exclue. En revanche, le meneur des Mavericks de Dallas Frank Ntilikina, qui a déclaré forfait à cause de douleurs et l'intérieur Victor Wembanyama, blessé au psoas, ne reviendront pas. Vincent Collet devra rendre sa liste définitive le 31 août, veille du début de l'Euro qui se tiendra dans plusieurs pays, l'Allemagne, la Géorgie, la République tchèque, et l'Italie. "On a un peu de temps mais je ne vois pas un joueur arriver la veille", a précisé le sélectionneur.

Basketball La France enchaîne face à la Belgique et confirme sa montée en puissance IL Y A 20 HEURES