Bronny a prouvé au monde entier qu'il était bien le fils de son père. De passage à Nanterre ce lundi pour disputer un match d'exhibition avec son California Basketball Club face aux Espoirs français, LeBron James Jr n'a pas mis longtemps pour faire honneur à son nom de famille. Âgé de tout juste 18 ans, le rejeton du quadruple MVP de la NBA a écrasé un dunk qui a rappelé au monde entier les jeunes années de son paternel.

Lancé en contre-attaque après une interception de l'un de ses coéquipiers, Bronny a traversé tout le parquet balle en main jusqu'à s'envoler par dessus un défenseur tricolore pour signer un dunk sensationnel. La séquence a logiquement fait le tour des réseaux sociaux. Et elle a été commentée par de nombreuses stars, dont LeBron en personne, qui ne rêve que d'une chose : porter le même maillot que son fils, une fois qu'il se sera présenté à la Draft NBA.

Auteur de 25 points, Bronny était également accompagné de son frère, Bryce, et des enfants de Scottie Pippen (Justin) et de Penny Hardaway (Ashton). Mais cette équipe de "fils de", qui composent la sélection américaine des meilleurs lycéens du pays, a tout de même subi un revers face à la formation de jeunes talents français montée de toute pièce par l'agence ComSport, qui gère notamment Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert. Score final : 97-85 pour les Bleuets, emmenés par un très bon Bilal Coulibaly (25 pts).

