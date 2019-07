Leo Westermann continue d'alimenter le contingent français en Turquie. Après Jofrrey Lauvergne et la récente arrivée de Nando De Colo, le meneur français a officiellement rejoint ce vendredi le Fenerbahce Beko Istanbul. L'international de 26 ans (27 sélections), passé par la Serbie, la Russie et la Lituanie, a signé un contrat de deux ans avec le club Turc, neuf fois vainqueur de l'Euroligue. Un club qu'il connaît bien. Le printemps dernier, avec Kaunas, le Français avait échoué face au Fenerbahce en quarts de finale de la plus grande compétition européenne (3 victoires à 1).

Nouvelle association Westermann-De Colo

Passé par le centre fédéral de l'Insep entre 2008 et 2010, le natif de Haguenau (Bas-Rhin) a rejoint l'Asvel en 2010 où il a joué deux saisons, avant de se lancer dans l'aventure européenne à Belgrade avec le Partizan en Euroligue.

Westermann (28 sélections) a déjà évolué une saison avec De Colo (32 ans, 163 sélections) en 2017/18 sous les couleurs du CSKA Moscou, échouant en demi-finales contre le Real Madrid (92-83). De Colo, vainqueur de l'Euroligue avec le CSKA Moscou, a signé il y a une semaine avec le Fenerbahçe un contrat de trois saisons.

Fenerbahçe s'est imposé comme un des clubs majeurs de l'Euroligue ces dernières années. Il a participé aux cinq derniers Final Four et a été le premier club turc champion d'Europe en 2017. Mais il a été dépassé cette année par son rival Efes Istanbul qui l'a battu en demi-finales de l'Euroligue et en finale du Championnat de Turquie.

Westermann fait partie des sept réservistes retenus par Vincent Collet pour le Mondial-2019 en Chine (31 août-15 septembre).

(Avec AFP)