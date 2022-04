Les basketteurs de Villeurbanne ont surclassé Orléans en s'imposant dans le Loiret 87 à 73, pour le compte de la 27e journée du championnat de France et consolident leur troisième place. Grâce à ce 18e succès en 26 matches, Villeurbanne, qui compte un match en retard, revient à une victoire de Boulogne-Levallois et Monaco, qui jouent respectivement samedi soir à Bourg-en-Bresse, et dimanche après-midi au Portel.

Eliminés de l'Euroligue , les coéquipiers de Charles Kahudi vont désormais pouvoir se concentrer sur l'Elite, alors qu'il leur reste huit matches à jouer jusqu'à la fin de la saison régulière et que les Metropolitans 92 et la Roca Team sont encore engagés en Eurocoupe (C2) et en Euroligue (C1).

Face à Orléans, l'Asvel a fait la différence dans le deuxième quart-temps, infligeant un 20-0, pour passer d'un retard de quatre points (19-15) à une avance de seize points (35-19) en l'espace d'un peu plus de six minutes. Auteur de la meilleure rencontre de sa carrière la semaine dernière au Portel avec 25 points, Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 17 points et 5 rebonds en 20 minutes.

