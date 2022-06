Les joueurs de Villeurbanne, doubles tenants du titre (2019 et 2021), ont corrigé Dijon (81-68), mercredi soir dans leur salle de l'Astroballe et prennent les commandes de la demi-finale du championnat de France. L'ASVEL et la JDA se retrouveront dès vendredi soir, toujours en terre rhodanienne, dans cette demie en forme de revanche de la finale du championnat l'an passé remportée par Villeurbanne (87-74), mais qui se joue cette fois-ci au meilleur des cinq rencontres. L'autre demi-finale débute jeudi soir (20h) en Principauté entre Monaco et Pau-Lacq-Orthez.

À Villeurbanne, le suspense n'a pas duré très longtemps, la faute à une défense dijonnaise qui a laissé trop de liberté à l'ASVEL et à une adresse insolente des coéquipiers de Charles Kahudi qui ont bouclé les vingt premières minutes de jeu avec 20 tirs réussis sur 30 tentés. Résultat, l'écart est monté jusqu'à 34 points en faveur des hôtes villeurbannais (54-20, 19e), avec un confortable matelas qui n'est tombé sous les 20 points que dans les deux dernières minutes, ce qui a permis aux joueurs de TJ Parker de s'économiser, en vue de la deuxième manche.

Sous les yeux de Gianis Antetokounmpo

Éblouissant contre Cholet pendant les matches 2 et 3 du quart de finale remporté in extremis, Elie Okobo a une nouvelle fois été l'un des éléments-clés du succès de l'ASVEL, avec 15 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, joueur le plus en vue avec William Howard (14 pts, 5 rbds). Comme lors du match 3 du quart contre Cholet dimanche, la rencontre s'est déroulée sous les yeux de Gianis Antetokounmpo, MVP des saisons régulières NBA 2019 et 2020 et champion de NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks, venu soutenir son frère Kostas (4 points et 5 rebonds) qui joue à Villeurbanne.

L'ASVEL a terminé la saison régulière en tête du championnat de France et dispose donc de l'avantage du terrain pour cette demie contre la JDA (5e et tombeuse de Limoges en quarts) et pour une éventuelle finale, toujours au meilleur des cinq rencontres.

