Les joueurs de Boulogne-Levallois se sont imposés au buzzer contre Orléans (79-78) dans leur palais des sports Marcel-Cerdan et renforcent leur position en tête du championnat de France, vendredi soir en ouverture de la 23e journée.

Les joueurs de Vincent Collet ont signé un 17e succès cette saison pour seulement six revers et mettent la pression sur Villeurbanne (15 victoires, 7 défaites), battu en Euroligue jeudi soir et qui doit s'imposer en déplacement à Dijon samedi soir pour ne pas voir les Franciliens prendre leurs aises au classement. Après trois revers consécutifs contre Dijon (93-74), Roanne (85-76) et Le Portel (91-82), tous en déplacement, Boulogne-Levallois avait stoppé l'hémorragie il y a une semaine contre Villeurbanne (83-81), revenu sur ses talons.

22 points pour Cummings

Contre Orléans vendredi, les Mets 92 ont fait un premier écart (67-58, 30e), sous l'impulsion de Will Cummings (22 points, 4 passes décisives) et Tomer Ginat (17 pts, 9 rebonds). Mais Orléans est revenu à égalité (73-73), pour une fin de match à suspense.

Cummings a redonné deux points d'avance aux Franciliens (77-75) à 24 secondes de la fin, puis Nobel Boungou Colo pensait avoir offert la victoire à Orléans (78-77) sur un tir à trois points à moins de trois secondes. C'était sans compter sur un panier de Vincent Hunter à la dernière seconde validé à la vidéo sur la dernière possession de Boulogne-Levallois.

