Mauvaise opération pour Villeurbanne, qui s'est inclinée face au dernier du championnat, malgré une bien meilleure adresse à trois points (42% contre 21% pour Paris). La victoire a été longue à se dessiner pour Paris, qui, après avoir mené dans le premier quart-temps, a baissé de régime jusqu'à se retrouver mené (24-23).

Le match est resté très serré jusqu'à l'entame du quatrième quart-temps (62-57 pour Paris), et Paris s'est finalement imposé sur le fil, grâce à son meneur américain Kyle Allman Jr., auteur de 21 points (58% au tir). C'est pourtant le joueur de l'Asvel Elie Okobo, l'ancien des Suns de Phoenix, qui a gagné son duel de meneur en terminant meilleur marqueur de la partie (24 pts, 3/5 à trois points). Avec cette défaite, l'Asvel est désormais 4e et Paris gagne une place (17e).

Ad

Boulogne-Levallois en tête, en attendant Monaco

Betclic Élite L'Asvel et Monaco rejoignent Boulogne-Levallois en tête 31/10/2021 À 18:50

Avant cela, le CSP Limoges, premier club français vainqueur d'une coupe d'Europe tous sports confondus, en avril 1993, s'est imposé 82-57 à domicile contre Dijon et s'est donné de l'air au classement. Vendredi, Boulogne-Levallois avait pris la première place du championnat en écrasant Châlons-Reims (105-71) grâce à son banc : l'arrière américain Keith Hornsby et l'ailier français Nobel Boungou Colo ont inscrit 19 points, et l'ailier fort Miralem Halilovic seize.

L'adresse globale des Boulonnais, à 57.3% de tirs réussis sur le match, leur a facilité le match. Dimanche, Monaco peut rejoindre Boulogne-Levallois en tête de l'Elite en s'imposant à Bourg-en-Bresse (17h).

Betclic Élite Première défaite de Villeurbanne, Monaco sans peine 17/10/2021 À 18:07