L'Elan Béarnais y croit encore. Les joueurs de hommes d'Eric Bartecheky ont battu Monaco (82-76) mardi soir en demi-finales du championnat de France, ramenant la série à 2-1. Grâce à deux paniers primés de Brandon Jefferson dans les deux dernières minutes, Pau-Lacq-Orthez a assuré la victoire et s'offre le droit de disputer un match 4 jeudi soir contre la Roca Team, toujours à domicile dans son Palais des sports palois, dans une demi-finale qui se joue au meilleur des cinq rencontres.

Menés 18 à 1 par Monaco dans les rencontres du championnat de France depuis le retour de l'équipe de la Principauté en ProA en 2015, les Palois ont enfin remporté un premier match de play-offs contre la nouvelle grosse cylindrée d'Elite (Monaco dispose du 2e budget juste derrière l'Asvel). Ils avaient été corrigés par Monaco lors des deux premières manches de la demi-finale dans la salle Gaston-Médecin (94-65 et 79-72), mais ont su élever leur niveau de jeu à domicile, poussés par leurs 7.000 spectateurs.

On voulait juste se battre devant nos supporters

Les deux meneurs de poche (1,73 m chacun), Brandon Jefferson et Justin Bibbins ont porté l'Elan béarnais dans ce match 3, le premier avec 14 points au compteur, dont six cruciaux dans le "money time" et le second avec 16 points et sept passes décisives, en chef d'orchestre. "On voulait juste se battre devant nos supporters après avoir perdu deux fois à Monaco. On est à domicile, devant ce public, on sait qu'ils vont revenir et se battre, mais on essaie de jouer sur nos points", a commenté Justin Bibbins au micro de beIN Sports, après la rencontre.

Mike James (21 points) et Dwayne Bacon (18 points) se sont retrouvés un peu seul du côté monégasque, alors que le collectif palois a brillé avec cinq joueurs à 10 points et plus, la palme revenant au Slovène Gregor Hrovat (19 pts).

