Le Paris Basket a encore perdu contre Le Mans (95-82) samedi lors de la 21e journée d'Elite et reste aux portes de la zone de relégation, tandis que Monaco s'est imposé face à Bourg-en-Bresse (93-84) en attendant le choc entre Boulogne-Levallois et l'Asvel. Le match entre le leader et son dauphin lundi (21h00) clôturera cette journée de championnat.

Avant cela, l'ASM est assurée de rester au contact des deux équipes grâce à sa victoire contre Bourg-en-Bresse, en début de soirée à domicile. C'est l'ailier fort Brock Motum qui a mené la Roca Team au succès en inscrivant 25 points, alors que les leaders habituels Alpha Diallo (9 pts) et Mike James (7 pts) ont été discrets.

Cholet et Limoges l'emportent

Toujours qualifiée virtuellement pour la phase finale de l'Euroligue, l'ASM talonne Boulogne-Levallois et Villeurbanne, devant Le Mans, quatrième, et Dijon, cinquième, qui l'a aussi emporté un peu plus tôt, face à Roanne (100-96).

Dans la soirée, Cholet l'a emporté contre Châlons-Reims (75-56), Limoges face à Strasbourg (89-62) et Orléans devant Fos-sur-Mer (82-74). Dans le bas du classement, Paris n'y arrive toujours pas et reste sous la menace d'une relégation.

