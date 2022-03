Les basketteurs de Monaco sont allés s'imposer contre le Paris Basketball (69-76), match délocalisé pour l'occasion dans la salle de Bercy, pour le compte de la 23e journée du championnat de France, et mettent la pression sur Boulogne-Levallois. Les Monégasques comptent désormais 17 victoires pour 7 défaites, alors que les Metropolitans 92, leaders au classement avec 17 succès et 6 revers au compteur, se déplacent à Limoges dimanche en fin d'après-midi en clôture de la 23e journée d'Elite.

Dwayne Bacon, qui avait sauvé la Roca Team à l'ultime seconde en début de semaine contre Strasbourg (105-103), a inscrit 16 points, autant que Will Thomas. Devant près de 8 000 spectateurs, les Parisiens, promus en Elite cette saison, ont accroché le mastodonte du championnat, l'un des deux plus gros budgets avec Villeurbanne. Monaco aborde une semaine décisive en Euroligue dans sa course effrénée pour les play-offs avec deux matches à domicile contre l'Olympiakos (mercredi) et Vitoria (vendredi).

