C'est un monument du basket français qui est sur le point de vaciller. Champion de France à neuf reprises, quatre fois vainqueur de la Coupe de France et sacré en Coupe Korać en 1984, l'ancêtre de l'EuroCup, l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez va, vraisemblablement, quitter le monde professionnel dans les jours à venir et ce, malgré une saison plus qu'aboutie sur le plan sportif avec une demi-finale en championnat et une victoire en Coupe de France

Regardez les championnats de France de cyclisme sur route de jeudi à dimanche en direct sur Eurosport

Ad

Ce jeudi, la DNCCG (Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion des Clubs Professionnels) et la Ligue Nationale de Basket ont exprimé dans un communiqué "refuser l'engagement du club en Betclic Elite et en PRO B pour la saison 2022-2023."

Betclic Élite L'ASVEL arrache un match 5 décisif IL Y A 20 HEURES

En proie à de graves soucis financiers et une dette de plusieurs millions d'euros, le club béarnais et ses propriétaires américains de CSG (Counterpointe Sports Group), arrivés il y a un an et emmenés par David Otte, ne sont pas parvenus à trouver les ressources nécessaires pour maintenir le club au haut niveau. L'Elan pourrait redémarrer en Nationale 1, voire plus bas.

Les joueurs de l'Elan béarnais célèbrent leur victoire en Coupe de France en 2022. Crédit: Imago

Le spectre du dépôt de bilan plane plus que jamais

Plus que le problème de solvabilité de sa dette, l'Elan béarnais pourrait complètement plonger dans les tréfonds du basket tricolore. L'écurie basée à Pau serait même proche de déposer le bilan et ce, d'ici début juillet, avant la liquidation de la société. Plus de vingt salariés seraient concernés par cette procédure.

Ancien club de Boris Diaw, Florent et Mickaël Piétrus, Antoine Rigaudeau, Ian Mahinmi ou encore Laurent Foirest, l'Elan béarnais a huit jours pour faire appel de cette décision. Mais les espoirs de survie ne sont pas hélas légion du côté de Pau…

Betclic Élite Le titre se rapproche : Monaco gagne le match 3 sur le fil et reprend l'avantage face à l'ASVEL 20/06/2022 À 20:47