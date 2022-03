Monaco s'est imposé sur le fil à domicile contre Strasbourg mercredi en match avancé de la 24e journée du championnat de France. Grâce à ce succès 105 à 103 arraché au forceps et après prolongation, Monaco signe sa 17e victoire de la saison autant que pour Boulogne-Levallois, mais avec un match de plus au compteur pour les Monégasques. Face à Strasbourg, les joueurs de la Principauté sont passés tout près de la défaite, mais Mike James à sept secondes du buzzer a égalisé (89-89), obligeant la SIG à une prolongation.

Au bout de celle-ci, les Strasbourgeois sur un tir à deux points de DeAndre Lansdowne pensaient avoir fait le plus dur en prenant un point d'avance à moins de deux secondes du terme, d'autant que les joueurs de Sasa Obradovic devaient remonter tout le terrain, l'entraîneur monégasque ne disposant plus de temps-mort. Sur la remise en jeu de Léo Westermann, Dwayne Bacon a tenté un tir désespéré qui est rentré pour assurer le succès. Côté strasbourgeois, la rencontre a été marquée par les premiers points inscrits par Illan Pietrus (16 ans), le fils de l'ancien international et champion d'Europe avec l'équipe de France (2013), Florent Pietrus.

