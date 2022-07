Monaco, finaliste du championnat de France et quart de finaliste de l'Euroligue, a annoncé lundi la prolongation de trois saisons du contrat de son entraîneur, Sasa Obradovic, désormais lié au club jusqu'en juin 2025. Le Serbe a précisé, sur le site internet du club, avoir des ambitions très élevées pour la saison prochaine.

"Elles seront encore plus élevées que lors de la précédente saison, et on ne doit pas s'en cacher, a-t-il expliqué. Gagner le championnat de France est important pour le club, pour Monaco, pour les fans. Et on doit s'implanter encore plus haut dans le paysage européen en Euroligue. L'année prochaine, mais aussi dans le futur." Pour le Serbe, le "défi sera de répondre présent", "mais aussi d'avoir l'ambition de franchir des paliers".

Le top 8 européen sera bientôt l'objectif minimal à atteindre

"Nous bâtissons un effectif pour conserver ce standing européen acquis cette année, a-t-il encore assuré. Le top 8 (en Euroligue) sera bientôt l'objectif minimal à atteindre pour nous, et non plus le but ultime". Arrivé en décembre dans un club en difficulté en Euroligue, Obradovic, qui avait déjà dirigé Monaco entre 2019 et 2020, avait alors redressé les résultats de l'équipe pour se hisser pour la première fois en play-offs d'Euroligue et livrer un combat de haut niveau en quart de finale contre les Grecs de l'Olympiakos.

