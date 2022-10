Mais qui peut stopper Monaco ? L'équipe du Rocher a décroché un septième succès en autant de rencontres de championnat, ce dimanche, en battant Strasbourg (87-75). Les Monégasques demeurent donc seuls en tête de l'Elite devant Le Mans, vainqueur de Roanne samedi.

La Roca Team, un temps bousculée, a fait plier la SIG en fin de match, en particulier grâce à son arrière américain Jordan Loyd (15 points). L'ex-joueur du Zenit Saint-Pétersbourg a empilé sept unités dans les trois dernières minutes, dont un tir derrière la ligne pour se détacher (78-70).

Les hommes de Sasa Obradovic ne se sont pas relâchés dans cette parenthèse en Championnat entre leur coup de force sur le terrain de l'Olympiakos (81-76) jeudi en Euroligue et la réception à venir vendredi de l'Etoile Rouge Belgrade. Alpha Diallo s'est signalé comme le meilleur marqueur monégasque (18 points) et la star Mike James a signé une soirée sérieuse, pleine d'agressivité en défense en fin de match, au-delà de ses 14 points et 5 passes.

