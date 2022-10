Reçu cinq sur cinq, Monaco reste invaincu après son succès contre le Paris Basketball (95-91) dimanche dans le cadre clinquant du court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, lors de la 5e journée du championnat Elite. La Roca Team, tirée par un Mike James de gala (29 points), a enfoncé le club de la capitale, dernier du Championnat. Ce choc entre l'ambitieux club de capitale et le vice-champion de France, délocalisé sous le toit du "Central", a attiré 10.524 spectateurs (pour une jauge d'environ 15.000), selon le club.

L'ASM enchaîne

Ad

Mike James, qui n'avait plus foulé les parquets du Championnat depuis deux semaines avec la reprise de l'Euroligue, s'est régalée dans le jardin de Rafael Nadal avec 9 passes et 7 rebonds, en plus de ses 29 points. Bien épaulé par l'ex-international français Adrien Moerman, double vainqueur de l'Euroligue avec l'Efes Istanbul, qui a fait parler ses qualités derrière la ligne (5/6 à trois points).

Betclic Élite Monaco dompte Gravelines et reste invaincu 09/10/2022 À 20:31

Les débuts cette saison de Juhann Begarin, 20 ans, de retour d'une blessure à l'épaule droite, ont offert un atout offensif supplémentaire au club de la capitale. L'arrière des Abymes (Guadeloupe), drafté en 45e position par les Celtics l'an passé, a empilé 28 points, agrémentés de trois interceptions en première-mi temps. La recrue Tyrone Wallace, arrière comptant plus d'une centaine de matches de NBA, et Kyle Allman ont aussi été précieux avec 18 points. Mais les difficultés parisiennes se dessinent de l'autre côté du parquet : ils n'ont jamais encaissé moins que les 95 points concédés dimanche en Championnat.

L'ASM a réussi sa parenthèse en Elite après son coup de force contre le double lauréat de l'Euroligue, l'Efes Istanbul, avant deux déplacements européens sur les parquets du Maccabi Tel Aviv (mardi) et du Panathinaikos (vendredi). Dans une symétrie inversée, le Paris Basketball enchaîne lui un cinquième revers en autant d'apparitions en Championnat. L'autorisation enfin accordée à leur entraîneur Will Weaver de coacher en match en Championnat devrait les aider. Les équivalences de diplôme de l'ex-entraîneur assistant des Houston Rockets, en NBA, ayant été enfin validées, il a pu diriger dimanche son premier match d'Elite.

Betclic Élite Monaco carbure et rejoint Blois en tête 02/10/2022 À 17:55