Monaco a infligé une nouvelle défaite à l'ASVEL (97-78), mardi en BetClic Elite dont il a pris seul les commandes après la défaite de Boulogne-Levallois, stoppé dans son élan avec son prodige Victor Wembanyama, à Roanne (102-77). Cinq jours après s'être imposés à Villeurbanne en Euroligue (84-75), les Monégasques ont récidivé, cette fois sur le Rocher, et en match avancé de la 14e journée du championnat.

L'équipe de Mike James (26 pts et 6 passes décisives) s'est détachée dès le premier quart-temps (33-15), quasi parfait tant en attaque qu'en défense, avant de redonner un coup de collier en fin de match face au retour adverse (77-68 à cinq minutes de la fin). L'ASVEL continue sa dégringolade avec cette huitième défaite sur les dix derniers matches toutes compétitions confondues, série lors de laquelle elle a seulement battu Fos-sur-Mer et Pau-Lacq-Orthez.

Deuxième plus faible total de points pour Wembanyama cette saison

En BetClic Elite, elle est seulement à l'équilibre (six victoires pour six défaites) et proche d'être éjectée du wagon des huit qualifiés pour la phase finale et pour la Leaders Cup en février (les huit premiers à l'issue de la phase aller la disputeront). L'ASVEL est loin de Monaco, seul leader (10/2) après son succès et la défaite en match en retard de la 4e journée des Metropolitans 92 (9/2), qui restaient sur neuf succès de rang depuis leur revers en ouverture le 23 septembre à Gravelines-Dunkerque (85-73).

L'équipe entraînée par Vincent Collet a sans cesse couru après le score face à la Chorale, qui confirme son statut de coupeur de têtes après s'être déjà offert le scalp de l'ASVEL fin octobre (89-83). Elle a bien su museler Wembanyama, qui a comme son équipe connu un sérieux coup d'arrêt après quatre matches à minimum 30 points (33, 30, 30 et 52). Le prodige de 18 ans et 2,21 m, meilleur marqueur du championnat (24,1 pts de moyenne avant le match) a été circonscrit à 15 unités (1/5 à 3 pts), son deuxième plus faible total de la saison (après les 10 marqués lors de la 2e journée).

Wembanyama a notamment été handicapé par une troisième faute précoce, une antisportive sifflée en fin de deuxième quart-temps qui a poussé Collet à le ménager. Boulogne-Levallois pointe au deuxième rang en compagnie de Cholet (9/2), vainqueur sur le fil (73-70) à domicile de Fos-sur-Mer en match en retard de la 2e journée. Le club des Mauges se relance après un revers à... Roanne (98-72).

