Trois jours après avoir dominé Vitoria en Coupe d'Europe, Villeurbanne a confirmé son regain de forme en battant Nancy 80 à 64, en clôture de la septième journée de l'Elite de basket, lundi. Avec cette victoire, l'Asvel, tenante du titre, désormais 8e au classement, affiche un bilan de nouveau positif avec quatre victoires et trois défaites, et revient à une victoire du podium, dont la troisième place est occupée par Boulogne-Levallois, à égalité avec Limoges, Nanterre et Blois.

Revigorés par leur deuxième succès en Euroligue à Vitoria vendredi (87-61) après trois défaites, les Villeurbannais ont dessiné leur victoire en première période (44-31) grâce à une défense asphyxiante, avant de maîtriser la deuxième mi-temps (36-33). Le duo d'intérieurs Amine Noua (19 points à 5 sur 9 à trois-points et 5 rebonds) et Youssoupha Fall (11 points et 12 rebonds) a régné dans la raquette, alors que le meneur Parker Jackson-Cartwright s'est montré complet, avec 12 points, 4 rebonds, 7 passes et 3 interceptions.

L'Asvel évoluait sans l'international français Paul Lacombe, dont le transfert à Strasbourg a été annoncé lundi. A l'inverse, la nouvelle recrue, l'Américain Alex Tyus, qui pallie la grave blessure à un genou de Joffrey Lauvergne, a effectué ses débuts en inscrivant deux points. Les Rhodaniens tenteront d'enchaîner jeudi à Bologne, en Coupe d'Europe, avant de recevoir Fos-sur-Mer en championnat dimanche.

