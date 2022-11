Boulogne-Levallois, grâce à une nouvelle performance de haut vol de Victor Wembanyama, et Cholet ont poursuivi samedi leur mano a mano en tête de l'Élite de basket après l'avoir emporté lors de la dixième journée. Les Mets, vainqueurs à Nancy (92-78), ont répondu dans la soirée à Cholet (huit victoires et une défaite pour les deux équipes), qui avait signé dans la difficulté un septième succès de suite, à domicile contre Gravelines-Dunkerque (76-64).

Ad

Cela devient une habitude : Wembanyama, meilleur marqueur du championnat, a signé une nouvelle feuille de statistiques à trente points ou plus. Après les 33 unités contre Limoges et les trente face à Nanterre, il en a de nouveau inscrit trente dans la salle du promu, à 8/15 de réussite à deux points (et 1/4 à trois points). Une prestation agrémentée de quinze rebonds pour un double-double, et de dix fautes provoquées, pour une évaluation finale de 34.

Betclic Élite Encore un match à 30 points pour Wembanyama 20/11/2022 À 21:15

En l'absence d'Ibrahima Fall Faye, dont la saison est terminée après s'être gravement blessé à une genou contre Nanterre, Wembanyama a été la plaque tournante dans la raquette des "Mets", rejoint en début de dernier quart-temps (66-66) avant de placer un nouveau coup d'accélérateur.

2,43m d'envergure : Wembanyama, le phénomène qui fait rêver la NBA

Le mano a mano continue avec Cholet

Cholet est resté plus longtemps sous la menace de Gravelines-Dunkerque, dont l'entraîneur J.D. Jackson a été écarté jeudi. Avec sur leur banc Sébastien Devos en attendant l'arrivée de Laurent Legname (ex-coach de Dijon et de Bourg-en-Bresse), les Nordistes ont été au coude-à-coude jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Il ont alors encaissé un 25-5 pour passer d'une avance de trois longueurs (43-40) à un retard de 17 points (48-65).

Cholet Basket peut remercier son arrière français Gaylor Curier, en feu en sortie de banc (18 pts, tous après la mi-temps, à 4/7 à trois points). Dans le bas de tableau, Strasbourg a enregistré à Nanterre (81-71) sa deuxième victoire de suite depuis l'arrivée au poste d'entraîneur de l'Italien Luca Banchi à la place du Finlandais Lassi Tuovi.

La SIG n'est plus lanterne rouge et s'extirpe même de la zone rouge (trois victoires et sept défaites). Bonne opération également pour Roanne (trois victoires et six défaites) après son succès (87-83) après prolongation sur le terrain de Fos-sur-Mer (deux victoires et sept défaites), un rival pour le maintien. Le promu Blois, surprise du tout début de saison (quatre victoires de suite), a lui encaissé, contre Bourg-en-Bresse (98-96 a.p.), une troisième défaite de suite à domicile.

Betclic Élite Cholet enchaîne, Paris s'éveille, Strasbourg s'enlise 22/10/2022 À 22:35