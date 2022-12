C'était un choc très attendu. Et il n'a pas déçu. Le duel entre les deux premiers de la Betclic Elite a tenu ses promesses. Avec un excellent Victor Wembanyama pendant de longues minutes et ensuite, une démonstration de la richesse de l'effectif de Monaco, qui est allé s'imposer à l'issue de la prolongation (82-95) pour consolider sa place de leader avec désormais onze victoires pour deux défaites. Trois jours après son coup d'éclat sur le parquet du Real Madrid en Euroligue (95-94), la Roca Team a encore marqué les esprits.

La soirée semblait pourtant mal embarquée pour les Monégasques, privés de Jordan Loyd (ndlr : opéré du nez après avoir pris un coup à Madrid). Dominé dans l'impact par les Metropolitans, Monaco a vu le club de la banlieue parisienne s'envoler au tableau d'affichage (26-13, 10e). Car en plus d'être en difficulté avec leurs tirs extérieurs, les Monégasques ont subi pendant de longues minutes la présence de Victor Wembanyama, qui a fait l'étalage de sa panoplie. Comme à chaque week-end maintenant.

Okobo redoutable

Sous les yeux de Michael Douglas, le prodige français de 18 ans et 2,21 m, auteur de 12 points dans le premier quart-temps, a encore rendu une feuille de stats impressionnante, avec 27 points, 11 rebonds et 3 passes. Mais il n'a pu empêcher le retour de Monaco et la troisième défaite de la saison de son équipe, qui voit Dijon recoller avec son bilan de neuf victoires pour trois défaites. Notamment car il a été très bien contenu dans les dernières minutes par la défense monégasque et John Brown. Mais si leader a su inverser la tendance, c'est aussi car de l'autre côté du parquet les joueurs du Rocher ont retrouvé la mire. Notamment un Elie Okobo impérial qui a fini avec 28 points dont un superbe 5 sur 7 à trois points.

Ce festival a permis au club de la Principauté d'égaliser à deux minutes de la fin (67-67). Avec un Mike James plus distributeur que d'habitude (9 pts, 9 pds), la Roca Team, qui n'a donné que huit petites minutes à Adrien Moerman par exemple, a alors pu compter sur la profondeur de son banc pour faire exploser les Franciliens dans la prolongation, remportée 19 à 6. Les coups de butoir de Donatas Motiejunas (15 pts) et de Yakuba Ouattara (13 pts) ont fini le travail. Alors que l'ASVEL s'est imposée dans le même temps contre le Paris-Basket (94-60), Monaco est bien le patron cette saison dans le championnat de France. Plus personne ne peut en douter.

