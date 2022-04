Certes, l'Eurocoupe n'a pas le clinquant de l'Euroleague, la compétition reine du basket européen, et le Tango Bourges n'a pas encore totalement retrouvé la grandeur qui lui a permis de remporter la C1 à la fin des années 1990 et au début des années 2000 à trois reprises (1997, 1998 et 2001). Mais les joueuses d'Olivier Lafargue se contenteraient grandement de l'Eurocoupe, d'autant plus que la dernière fois qu'un club français a remporté l'une des deux principales Coupes d'Europe remonte déjà à 2016. A l'époque, c'était déjà Bourges, l'un des plus beaux palmarès européens des clubs français, tous sports confondus, qui avait dominé Villeneuve d'Ascq sur un affrontement aller-retour et un sacre au Prado.

Cette saison, pour la deuxième fois, la Fédération internationale (Fiba) a organisé un Final 4 pour l'Eurocoupe et c'est sur une manche sèche de quarante minutes toujours dans leur salle du Prado que les Berruyères vont tenter d'accrocher le sacre, en espérant que les 5.000 places soient toutes occupées (il y avait 3.400 spectateurs pour la demie contre Galatasaray). Les coéquipières d'Iliana Rupert, l'une des plus en vue en demies avec Sarah Michel et Alix Duchet, peuvent surfer sur l'euphorie de leur remontée (20-5 dans les huit dernières minutes) contre Galatasaray.

Bloquer Ndour et Anderson

"Il faut que l'on soit heureux, on est très heureux d'être en finale, d'avoir gagné ce match et de l'avoir renversé. On va savourer, parce que c'est important de savourer", a expliqué l'entraîneur de Bourges, satisfait du caractère montré par ses joueuses. "Des fois, on s'interdit d'être heureux, on est trop dans la retenue. Il faut que l'on exprime ces émotions, les vivre, parce que ça fait du bien de se souvenir de ces moments-là", a-t-il ajouté.

La route vers un sixième trophée européen après la C1 (Euroleague) en 1997, 1998 et 2001, et la C2 en 1995 (Coupe Ronchetti à l'époque) et en 2016 (Eurocoupe), passera par un match contre Venise, qui a également dû renverser des montagnes en demies (24-9 puis 34-19) contre les Turques de Mersin. "C'est une bonne équipe, nous aussi. Ça va être un combat, on le sait. A nous de continuer de croire en notre groupe et en nous. Et d'aller saisir l'opportunité", a soufflé Olivier Lafargue à l'issue de la demie.

L'une des menaces viendra de l'Espagnole Astou Ndour, très solide dans le money time contre Mersin, inscrivant sept des huit derniers points de Venise, dont un panier à trois points qui a fait basculer le match du côté transalpin. L'autre danger à contrôler sera la meneuse naturalisée serbe Yvonne Anderson (25 points en demies). "On va essayer de voir les quelques situations qui sont importantes chez elles pour essayer de les arrêter et voir si on peut utiliser des choses pour nous", a conclu le coach.

