Placées dans un groupe relevé avec Schio et les Espagnoles de Valence, les joueuses d'Olivier Lafargue ne peuvent plus terminer à la première place, la seule qui offre un billet pour la phase de groupes de l'Euroleague, car Schio a remporté ses deux matches après avoir battu Valence 56 à 48 et se qualifie pour la C1.

Les Berruyères, qui affronteront Valence jeudi soir, devront donc se contenter de l'Eurocoupe (C2) et il n'y aura que deux clubs français engagés en Euroligue cette saison: les championnes de France de Basket Landes avec Céline Dumerc pour sa dernière saison, et Lattes-Montpellier, vainqueur de la Coupe de France.

