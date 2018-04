Ligue des champions : Monaco au Final Four, en attendant Strasbourg

Monaco a de nouveau rendez-vous avec le Final Four. Le tout grâce à sa victoire face à Bandirma. En 2017, le rêve de sacre européen de la "Roca Team" s'était brisé en demi-finale face aux mêmes Turcs. Cette défaite lui a servi de bonne leçon : un an plus tard, elle a pris sa revanche en quarts de finale (74-75, aller: 85-77). Mais dans sa salle Gaston-Médecin, l'ASM, fort de son avantage de huit points gagné à l'aller, a longtemps tremblé et comptait encore cinq points de retard à 1min30 sec de la fin.

Un tir mi-distance d'Elmedin Kikanovic et deux lancers de Gerald Robinson ont définitivement repoussé la menace des Turcs, qui pourront regretter leur maladresse aux lancers (11/20). Avec 30 points à 9/13 et 7 rebonds, Robinson a été la bouée monégasque quand le vent d'une élimination soufflait fort, notamment dans le troisième quart-temps. Déjà en tête ensemble de la ProA, Strasbourg peut retrouver Monaco dans le Final Four s'il bat de plus de dix points l'AEK Athènes au Rhénus mercredi (20h30).