Les basketteuses françaises, vice-championnes d'Europe 2021 et médaillées de bronze aux Jeux olympiques à Tokyo, ont hérité d'un groupe compliqué pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, avec l'Australie, la Serbie et le Japon, après le tirage au sort effectué jeudi.

Pour son premier tournoi international après sa nomination à l'automne 2021 comme sélectionneur, Jean-Aimé Toupane aura la tâche difficile dès la phase de groupes du Mondial 2022 à Sydney à l'automne (22 septembre-1er octobre). Ses joueuses retrouveront la Serbie, championne d'Europe en battant la France en finale, fin juin 2021. Huit semaines plus tard, les joueuses de Valérie Garnier, non prolongée à la tête de la sélection après les JO 2020, avaient pris leur revanche sur la Serbie, dans le match pour le bronze olympique à Tokyo.

Ad

Coupe du Monde (F) Un succès contre le Mali et les Bleues sont proches du Mondial 10/02/2022 À 19:08

Retrouvailles avec le Japon

Les Françaises affronteront également le Japon, champion d'Asie, vice-champion olympique et qui a battu à deux reprises la France aux JO (phase de groupes et demi-finale), ainsi que le Nigeria, champion d'Afrique et vainqueur de la France en qualification à Belgrade à la mi-février.

Un départ réussi mais une issue fatale : le résumé de France - Japon

Les coéquipières de Sandrine Gruda, qui a succédé à Endy Miyem comme capitaine, devront enfin affronter le Canada, 4e au classement FIBA, et le pays-hôte, l'Australie de Liz Cambage, lors de cette phase de groupes.

Pour voir les quarts de finale, elles devront prendre l'une des quatre premières places et si possible éviter la quatrième, car dans l'autre groupe, les Américaines, invaincues en compétition internationale depuis la demi-finale perdue contre la Russie au Mondial 2006, seront l'épouvantail à éviter en quarts.

"Notre groupe est très relevé. L'objectif sera bien évidemment de se qualifier pour les quarts de finale en terminant à l'une des quatre premières places du groupe, la meilleure possible pour disputer un quart de finale plus abordable", a commenté Jean-Aimé Toupane. Championnes d'Europe 2001 et 2009, vice-championnes olympiques en 2012 et médaillées d'argent lors des cinq dernières éditions de l'Euro, les Françaises ne sont plus montées sur le podium d'un Mondial, depuis la médaille de bronze en 1953.

Le tirage

Groupe A : Belgique, Chine, Bosnie-Herzégovine, "à déterminer"*, Corée du Sud, Etats-Unis

Groupe B : France, Serbie, Japon, Nigeria, Canada, Australie

*: la Russie est interdite de compétition à la suite de l'invasion de l'Ukraine, la FIBA décidera quelle sélection participera au Mondial 2022 à la place de la Russie

Coupe du Monde (F) Epoupa, Duchet et Fauthoux de retour avec les Bleues pour le tournoi de qualification 03/01/2022 À 12:54