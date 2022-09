France – Mali (20e, 42-32) : Un peu d'air pour les Bleues. Elles ont bien réagi dans le deuxième quart-temps en reprenant assez nettement le dessus (25-11). Avec beaucoup plus d'adresse, à l'image de ce tout dernier panier de Gabby Williams, qui a pris un jump shot difficile en tête de raquette... pour mettre dedans ses 7e et 8e points de la partie. Les Françaises ont converti 59% de leurs tentatives et elles mènent désormais de 10 points.

France – Mali (19e, 34-29) : Le même duo : Fauthoux et Rupert. La première avec la longue passe lobée pour la seconde, qui a roulé vers le cercle après le pick-and-roll. Seule sous le panier, deux points offerts pour la championne WNBA.

France – Mali (18e, 32-29) : Belle réaction française en l'espace de quelques secondes. Avec notamment un tir à mi-distance d'Iliana Rupert et un layup de Marine Fauthoux. Le Mali est obligé de demander un temps mort. La France mène 15-8 sur ce deuxième quart-temps.

France – Mali (16e, 26-29) : La défens très agressive du Mali déstabilise l'attaque française. Elles se précipitent sur le porteur de balle dès que le dribble est arrêté, ce qui provoque des balles perdues. Elles courent ensuiteen contre-attaque et ça leur donne de nombreuses opportunités de marquer des paniers faciles malgré un jeu assez pauvre sur attaque placée.

France – Mali (13e, 26-23) : Alexia Chartereau à la rescousse ! Deuxième panier primé pour elle. Ce deuxième quart-temps commence beaucoup mieux pour les Bleues, actuellement lancées sur un 9-2. Déjà 12 points à 4 sur 4 aux tirs pour Chartereau.

France – Mali (11e, 19-21) : Quand ça va mal, la solution, c'est de se tourner vers Gabby Williams. Ce n'est pas toujours forcément bon signe mais la leader offensif de l'équipe de France a le mérite d'assumer son statut. Elle vient de provoquer une faute sur un tir derrière l'arc. Deux lancers sur trois convertis et déjà 6 points pour la joueuse de Seattle.

France – Mali (10e, 17-21) : Fin du premier quart-temps. 10 minutes très brouillonnes pour des Françaises qui ont du mal à rentrer dans leur match. Elles sont dominées physiquement, à l'image d'une dernière possession où elles n'ont même pas réussi à remonter le terrain en raison de la pression défensive mise par leurs adversaires. Mais l'écart reste minime et il y a encore 30 minutes à jouer.

France – Mali (8e, 15-21) : Coach Toupane est obligé de demander un temps mort. Kourouma vient de porter l'écart à 6 points. Les Bleues ne sont pas dedans. Des soucis de communication, quelques mauvais choix de passe... mais surtout trop de rebonds laissés à l'adversaire et un petit manque de réussite en attaque.

France – Mali (6e, 13-16) : 11 rebonds à 3 pour les Maliennes. 7 offensifs. C'est une faille qui plombe l'EDF. Les Françaises laissent constamment des deuxièmes chances à leurs adversaires et elles le payent.

France – Mali (5e, 9-13) : Les rebonds, les rebonds, les rebonds... Comme lors des deux matches précédents, la France SOUFFRE sous les panneaux. Le Mali vient de prendre 4 rebonds offensifs de suite en l'espace de quelques secondes. Du coup : un panier avec la faute puis un autre panier encaissés par les Bleues.

France – Mali (4e, 9-9) : Le rythme est très élevé pour l'instant. Les Maliennes poussent pour jouer vite des contre-attaques. Athlétiquement, elles posent des posent des problèmes aux joueuses de Jean-Aimé Toupane.

France – Mali (2e, 7-4) : Superbe circulation de balle côté tricolore avec Gabby Williams qui alimente Marième Badiane au poste bas. Prises-à-deux, cette dernière trouve Chartereau à 3-points, dans le corner, toute seule. Et ça fait ficelle !

France – Mali (1e, 2-2) : Alexia Chartereau, bien servie par Sarah Michel, débloque les compteurs français après une première possession mal négociée. L'intérieure des Bleues conclut de près pile à la sirène.

Bonjour à tous ! Bienvenue sur Eurosport pour suivre le troisième match de l'équipe de France lors de cette Coupe du monde. Ce sera face au Mali.

